Uitslagen en verslagen korfbal: Opnieuw zeges voor NKC’51 en NRC’22

Ondanks een veel te korte carrière heeft René Ebeltjes uit Enschede het basketbal in Nederland veranderd

Hij was hard op weg geschiedenis te schrijven in het Nederlandse basketbal. Problemen met spieren en gewrichten als gevolg van voedselvergiftiging maakten echter voortijdig een einde aan de carrière van René Ebeltjes. Toch heeft hij een prominente plek in het boek Game Changers, de canon over het Nederlandse basketbal, die zaterdag 26 november is verschenen.

30 november