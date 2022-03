Uitslagen en verslagen korfbal: Rigtersbleek neemt revanche op AKC

Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 onderuit in Zwolle, Wevo’70 wint derby van Rosstars

ZWOLLE - In de strijd om de derde plaats in de eredivisie is Regio Zwolle Volleybal drie punten ingelopen op Apollo 8. In een onderling duel tussen de beide Overijsselse verenigingen trok de club uit de provinciehoofdstad aan het langste eind: 3-1. In de eerste divisie A trok Wevo'70 aan het langste eind in de Dinkellandse derby (4-0).

2 maart