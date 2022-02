Uitslagen en verslagen korfbal: Rigtersbleek verslaat kampioenskandidaat

Overgangsklasse

Amicitia uit Vriezenveen en NKC uit Nijverdal werden slachtoffers van het coronavirus. Amicitia speelt nu op dinsdag 15 maart tegen SCO uit Wolvega (20.30 uur in Vriezenveen), NKC moet nu op 26 maart naar Maartensdijk voor het duel tegen Tweemaal Zes.

Eerste klasse A

Kios(R) - Rigtersbleek 15-19 (9-9)

Rigtersbleek boekte in Ruinerwold een uitstekende zege op kampioenskandidaat Kios en revancheerde zich daarmee voor de nederlaag tegen OKO. De beginfase was weinig hoopgevend, aangezien Kios binnen de kortste keren een 7-3 voorsprong had genomen. De Enschedeërs gingen niet bij de pakken neerzitten, stroopten de mouwen nog eens extra op en met goed spel werd het initiatief genomen en kon er met een 9-9 stand aan de tweede helft worden begonnen. Daarin bleef ‘De Bleek’ geconcentreerd en gedisciplineerd spelen. De hardwerkende ploeg kreeg daarvoor dan ook de beloning die de ploeg verdiende. Via 10-11 en 11-16 werd het een verdiende 15-19 zege.

EKC Nääs - Juventa 19-15 (7-5)

EKC Nääs toonde zich tegen het Hardenbergse Juventa de sterkste, maar had erg veel moeite om tot scoren te komen. Vooral in de eerste helft slaagden de Nääs-aanvallers er ondanks de vele kansen niet in de verdediging van de bezoekers vaak te verschalken. Pas in de slotfase van de eerste helft zorgden twee treffers ervoor dat de 5-5 stand kon worden uitgebreid naar een 7-5 voorsprong bij de rust. Ook na de pauze had de thuisploeg aanvankelijk moeite om tot scoren te komen. Maar doordat Juventa zich geen raad wist met de kansen, werd het alsnog een regelmatige zege: 19-15.

Apeldoorn - DOS-WK 25-19 (15-7)

DOS-WK kon in Apeldoorn geen vervolg geven aan de goede start van de zaalcompetitie. De Enschedese ploeg moest in en tegen Apeldoorn genoegen nemen met een 25-19 nederlaag. De Enschedese ploeg was van meet af aan de mindere en vooral aanvallend ontbrak het bij de bezoekers aan scherpte. Apeldoorn kende met een 4-0 voorsprong een flitsende start en kon van daaruit op regelmatige wijze haar voorsprong vergroten. Ook na de rust liepen de bezoekers aanvankelijk achter de feiten aan, maar halverwege de twee helft keerde het tij en kregen de bezoekers meer greep op het spel. Bij 22-18 stokte de inhaalrace en kon Apeldoorn het karwei bekwaam afmaken: 25-19.

Tweede klasse D

Zwart-Wit - HKC 16-9 (9-4)

Zwart-Wit kende een voortvarend begin van de zaalcompetitie via een zege op streekgenoot HKC uit Hengelo. De Deldenaren waren met uitzondering van de beginfase, waarin het tot 3-3 gelijk opging, de beteren. Vooral aanvallend domineerde de thuisploeg. Het team had het verschil bij de rust al uitgedrukt in een 15-9 voorsprong. HKC, dat opnieuw met veel invallers moest aantreden, probeerde na de hervatting nog wel de bakens te verzetten. Maar de gasten kregen van de thuisploeg weinig mogelijkheden om terug te komen. De Deldense ploeg nam een 11-5 voorsprong en besliste daarmee definitief het duel: 15-9.

Derde klasse C

Achilles - Elburg 15-12 (10-6)

Achilles deed uitstekende zaken door Elburg naar een 15-12 nederlaag te spelen en voert daarmee voorlopig de ranglijst aan. Een gemakkelijk duel werd het niet. Vooral in de beginfase hadden de Almeloërs veel moeite met het spel van de bezoekers. Elburg heerste met name in de paalzone en dat resulteerde in een 0-3 voorsprong voor de gasten. Achilles hield het hoofd koel en slaagde erin de wedstrijd te laten kantelen. Via 5-5 kon er met een 10-6 voorsprong aan de tweede helft worden begonnen. Daarin bleef de thuisploeg de dominerende ploeg en via 12-8 werd het uiteindelijk een zwaarbevochten, maar verdiende 15-12 overwinning.

SDO(W) - TOP 17-21 (10-8)

Het Vroomshoopse TOP mocht na lange tijd weer eens het zoet van een overwinning proeven. In een aantrekkelijk duel werd in Westerhaar streekgenoot SDO naar een terechte nederlaag gespeeld. In de eerste helft was SDO de bovenliggende partij en liep de ploeg uit Vroomshoop achter de feiten aan. Na de hervatting stond er een uiterst gedreven Vroomshoopse ploeg in het veld dat langzaam maar zeker SDO onder controle kreeg. Bovendien werd TOP productiever en vanaf 14-14 liep de thuisploeg achter de feiten aan. Het resulteerde uiteindelijk via 15-20 in een 17-21 zege voor TOP, een zege waarop niets af te dingen viel.