Uitslagen en verslagen korfbal: winst voor NKC’51, Almelose teams verliezen

NKC’51 zet na winst flinke stap op weg naar handhaving. HKC Hengelo plaatste zich voor de play-offs met als inzet een plaats in de eerste klasse. In de eerste klasse verloor AKC met 23-24 van OKO en daarmee kreeg de ploeg te weinig. In de derde klasse verloor Achilles in Elburg met 23-18 van een sterk Elburg, maar Achilles blijft koploper.