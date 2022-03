Uitslagen en verslagen korfbal: winst voor NKC’51, Amicitia verliest

Deldense Cindy (35) maakt opmerkelij­ke rentree op Zweeds natuurijs

LULEÅ - Twaalf jaar na haar laatste marathon keerde schaatsster Cindy Pots-Van den Berg uit Delden terug in het peloton. Op het natuurijs van Luleå in Zweeds Lapland. Om haar ooit gedwongen afscheid van de wedstrijdsport nu wel op een goede manier af te kunnen sluiten. „Hier schaatsen was voor mij een cadeau.”

7 maart