Uitslagen en verslagen korfbal: Zwart Wit snoept koploper Oranje Zwart een punt af

Overgangsklasse A

NKC’51 – Drachten 11-14 (5-7)

NKC slaagde er niet in om opnieuw Drachten naar een nederlaag te spelen. In Drachten werd destijds nog met 12-13 gewonnen, maar in de return waren de bezoekers de beteren. NKC kwam met een 3-1 voorsprong prima uit de startblokken, maar verzuimde daarna een vervolg te geven aan de goede beginfase. De thuisploeg kreeg voldoende kansen, maar de ploeg was slordig in de afwerking, Drachten kreeg mede daardoor meer grip op het spel en liep via een 3-6 voorsprong weg naar een 5-7 tussenstand bij de rust. De Nijverdallers kwamen na de korfwisseling naast de Friezen: 10-10. Maar daarna stokte de aanval en nam Drachten het initiatief over. Het resulteerde via 10-13 in een 11-14 nederlaag voor thuisploeg.