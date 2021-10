Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 blijft winnen, koploper Tornado trekt aan langste eind in vijfsetter

Vrouwen, eredivisie

Apollo 8 – Dynamo Apeldoorn 3-0 (25-14, 25-21, 25-17).

Apollo 8 blijft winnen in de eredivisie. Tegen Dynamo boekten de Bornse vrouwen de vijfde zege op rij. Het team van de broers Bart en Thijs Oosting won de eerste set overtuigend, maar daarna slopen er wat fouten in het spel. Dynamo profiteerde en nam in de tweede set een 10-5 voorsprong. Vanaf dat moment zette Apollo echter een tandje bij en mede dankzij een goede serveserie van Carlijn Koebrugge werd de achterstand omgebogen in een 13-11 voorsprong. Dynamo knokte zich weliswaar nog een keer terug, maar in de slotfase van de tweede set hield Apollo het hoofd koel, waarna ook de derde set overtuigend werd gepakt. “Bij vlagen hebben we goed gespeeld, maar soms maakten we te veel fouten”, sprak trainer Thijs Oosting. “Maar het team laat in de tweede set wel zien dat ze snappen dat ze soms wat extra's moeten geven als het even minder loopt. Dat is goed om te zien.”

Scores Apollo 8: Koebrugge 11, De Vries 10, Ten Brinke 8, Huisman 7, Kuipers 5, Zander 3, Bredewoud 3, Meinders 2, Vos 2.