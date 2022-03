Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 klopt Eurosped, Set-Up spoelt kater weg met winst op Utrecht

Vrouwen, eredivisie

Eurosped – Apollo 8 1-3 (11-25, 15-25, 25-18, 21-25).

Scores Eurosped: Van Kerkvoorde 10, Ter Brugge 8, Baak 8, Geerdink 8, Vellener 6, Zijl 6.

Scores Apollo 8: De Vries 14, Huisman 14, Ten Brinke 14, Kuipers 10, Gommans 9, Meinders 5, Bredewoud 5, Zander 1.

De Twentse derby werd een vrij eenvoudige prooi voor Apollo 8. De Bornse vrouwen hadden in de eerste twee sets weinig te vrezen van Eurosped. De servedruk was hoog en vrijwel iedere aanval leverde een punt op voor het team van de trainers Bart en Thijs Oosting.

Apollo nam zo een 2-0 voorsprong, waarna de bezoekers een paar wissels doorvoerden. Dat bood Eurosped de kans om zich terug in de wedstrijd te knokken. De Vroomshoopse vrouwen wonnen de derde set overtuigend en pakten ook in de beginfase van de vierde set een kleine voorsprong. Bij 8-8 was de stand echter weer in evenwicht, waarna Apollo de wedstrijd vrij eenvoudig uitspeelde. “Het is altijd lekker om een derby te winnen”, sprak Apollo-trainer Thijs Oosting. Dat zijn team na een paar wissels de derde set weggaf, nam de oefenmeester voor lief. “Achteraf kan je zeggen dat we het winnende team hadden moeten laten staan. Anderzijds hadden we nu de ruimte om andere meiden ritme te geven. Als we dat nu niet hadden gedaan, wanneer dan? Al met al zijn we tevreden. We staan veilig op plek drie, achter Team22 en Sliedrecht Sport.”

Zwolle – Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 3-1 (25-23, 23-25, 25-14, 30-28).

Scores Set-Up’65: Bodde 18, Nijhuis 14, Brilhuis 10, Eertman 6, Sinnige 5, Vos 5, D. Broekhuis 1.

Set-Up hield een wrange nasmaak over aan het verlies in Zwolle. Dat had alles te maken met het laatste punt van de wedstrijd. Een aanval van de bezoekers ging uit, waarna de scheidsrechter het punt toekende aan Zwolle. De lijnrechter zag echter een touché, waardoor de scheidsrechter de beslissing terugdraaide en het punt toekende aan Set-Up. Dat moment werd echter gemist door de mensen achter de scheidsrechterstafel. “Zij hebben het punt niet gegeven. Iedereen om ons heen zei dat we gelijk hadden, maar dat de beslissing niet teruggedraaid kon worden. Maar daardoor verloren we wel met 30-28, in plaats van dat het 29-29 werd”, sprak trainer Brahim Abchir. “We hebben daarom bezwaar aangetekend en het wedstrijdformulier niet ondertekend.”

Tot dat cruciale moment speelde Set-Up een wisselvallige wedstrijd. De Ootmarsumse vrouwen werkten hard, maar verloren de eerste set nipt. De tweede wonnen ze wel, maar daarna sloop er angst in de ploeg. Set-Up herstelde zich in de vierde set, maar die ging verloren. “Zo jammer voor de meiden, want ze hebben zo hun best gedaan”, sprak Abchir.

Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 - Utrecht 3-2 (17-25, 22-25, 25-21, 25-21, 16-14).

Scores Set-Up'65: Bodde 35, Brilhuis 13, Nijhuis 11, Sinnige 8, Eertman 4, Vos 4, D. Broekhuis 3, L. Broekhuis 1, Lentfert 1.

Set-Up speelde de kater van het verlies in Zwolle een dag later van zich af. In eigen huis zorgde de Ootmarsumse hekkensluiter voor een verrassing door de nummer zes van de ranglijst naar een nederlaag te spelen. Daar zag het na twee sets nog niet naar uit. Een aantal speelsters van de thuisploeg had de wedstrijd van zaterdagavond nog in het hoofd zitten, waardoor het spel niet altijd even goed was. “Maar toch bleven we rustig en hielden we vertrouwen in een goede afloop. Dat wierp zijn vruchten af, want vanaf de derde set begon het bij ons te lopen”, sprak Abchir, die de instelling van zijn team loofde. “Als je ziet hoe we ons terugvechten in deze wedstrijd, dan geeft dat aan dat we zowel fysiek als mentaal sterk zijn. De meiden hebben keihard gewerkt, daar verdienen ze een groot compliment voor.”

Set-Up sleepte er een tiebreak uit en nam in de vijfde set vervolgens al snel een voorsprong. Toch werd het in de slotfase nog spannend. Jorieke Bodde sloeg de thuisploeg tot twee keer toe op matchpoint. De eerste kans werd nog door Utrecht gepareerd, maar bij de volgende mogelijkheid sloeg Bodde het winnende punt binnen, waarmee ze Set-Up aan haar tweede overwinning van het seizoen hielp.