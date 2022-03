Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 klopt regerend landskampioen, knappe zege Dynamo Tubbergen

Vrouwen, eredivisie

Apollo 8 - Sliedrecht Sport 3-0 (26-24, 27-25, 25-22)

Scores Apollo 8: Ten Brinke 16, Kuipers 13, Huisman 12, De Vries 9, Koebrugge 8, Meinders 3, Bredewoud 1.

Apollo 8 gaf het zelfvertrouwen een flinke boost door regerend landskampioen Sliedrecht Sport te verslaan. Daarmee spoelden de Bornse vrouwen de wrange nasmaak van het midweekse verlies tegen Zwolle weg. “Deze overwinning is heel fijn”, sprak trainer Bart Oosting. “We hebben er bikkelhard voor gewerkt en veel lef getoond in ons aanvalsspel. Ik denk zelfs dat dit aanvallend onze beste wedstrijd ooit was. We zijn hoog blijven slaan om hun blok te omzeilen. Ook in moeilijke situaties sloegen we hard en maakten we goede hoeken, zochten we echt de zijlijnen op.” Een ander belangrijk wapen voor Apollo 8 was de serve. “We wisten precies hoe we moesten serveren. We legden daarmee veel druk op de passing van Sliedrecht, zodat hun aanvalsspel makkelijker te lezen zou worden.” Het leverde Apollo een terechte overwinning op. Bovendien tankten de Bornse vrouwen zelfvertrouwen voor de halve finale van het bekertoernooi. Die wedstrijd wordt donderdag in het Galgenwaard Sportcentrum gespeeld tegen VV Utrecht.