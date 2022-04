Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 naar halve finale play-offs, Eurosped in vijf sets langs Set-Up’65

Vrouwen, kwartfinale play-offs eredivisie

Apollo 8 - Peelpush 3-2 (25-22, 18-25, 25-20, 24-26, 15-6).

Scores Apollo 8: Huisman 17, Gommans 13, Koebrugge 9, De Vries 8, Ten Brinke 8, Vos 7, Kuipers 6, Bredewoud 6, Meinders 1, Zander 1, Knijff 1.

Na de 3-1 overwinning donderdag in Meijel had Apollo zaterdag na drie sets de buit binnen. Met een ace serveerde Marit Zander de Bornse vrouwen naar een 2-1 voorsprong in sets. Daarmee was de plek in de halve finale van de play-offs bereikt. Het zorgde voor ontlading bij het team van trainers Bart en Thijs Oosting. “In die derde set kwamen we achter te staan (9-12, red.). Heel even dachten we: ‘het zal toch niet’. Maar uiteindelijk winnen we die set toch. Ja, dan is er wel wat ontlading”, sprak Thijs Oosting. Apollo leek het daarna in de vierde set af te maken, kwam met 21-14 voor, maar liet de set toch nog uit de vingers glippen. In de vijfde set stelde de thuisploeg alsnog orde op zaken door die met 15-6 te winnen.

Apollo neemt het in de halve finale op tegen Regio Zwolle Volleybal, dat over twee wedstrijden te sterk was voor VCN. “Zwolle is een tegenstander die ons ligt. Van de laatste zeven wedstrijden die we tegen ze gespeeld hebben, hebben we er zes gewonnen. Maar het is wel een tegenstander die zich flink ontwikkeld heeft. We zullen aan elkaar gewaagd zijn”, blikte Oosting vooruit. De andere halve finale gaat tussen Sliedrecht Sport en Sneek. De winnaars van beide duels strijden daarna tegen elkaar om de landstitel..