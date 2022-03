Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 snel klaar met Peelpush, Webton Hengelo tankt vertrouwen

Vrouwen, eredivisie

Apollo 8 – Peelpush 3-0 (25-17, 25-17, 25-12).

Scores Apollo 8: Kuipers 14, Gommans 12, De Vries 9, Huisman 5, Ten Brinke 4, Meinders 1.

Apollo 8 had weinig moeite met Peelpush. Het grootste gevaar voor de Bornse vrouwen was dat ze mee zouden gaan in het niveau van de tegenstander. Het team van trainer Bart en Thijs Oosting speelde echter een degelijke wedstrijd en kwam geen moment in de problemen. “Er was een behoorlijk krachtsverschil tussen ons en Peelpush”, vond Bart Oosting. “Vanaf het begin hadden wij veel servedruk, daar kwamen zij niet onderuit. Verder speelden we degelijk, met goed verzorgd aanvalsspel.” Met name Jette Kuipers en Eline Gommans lieten zich gelden bij de Bornse vrouwen. “Zij haalden allebei een hoog scoringspercentage”, sprak Oosting tevreden.

Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 – VCN Capelle (zondag 14.00 uur)

Team22 – Eurosped (zondag 14.30 uur)