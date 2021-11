Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 snel klaar met ‘tussendoortje’, derbyzeges voor Krekkers en Harambee

Vrouwen, eredivisie

Apollo 8 - VCN Capelle 3-0 (25-11, 25-16, 25-16).

Tussen de Europese duels met Sanaya Libby’s La Laguna door rekende Apollo 8 zondagmiddag in rap tempo af met VCN uit Capelle aan den IJssel. In zowel de eerste als tweede set had Apollo al snel een ruime voorsprong te pakken. Alleen in de beginfase van de derde set maakte VCN het de Bornse vrouwen even lastig (7-10). Apollo behield de rust en een serveserie later had het alweer een voorsprong te pakken, om die niet meer uit handen te geven. “We hebben een heel stabiele wedstrijd gespeeld”, sprak trainer Bart Oosting. “Dat geeft vertrouwen richting de return tegen Tenerife. We hebben bovendien rekening kunnen houden met onze belasting. Zo hebben we Rianne Vos bijvoorbeeld rust kunnen geven met het oog op die Europese wedstrijd.” Apollo reist in de nacht van maandag op dinsdag af naar Tenerife, waar het woensdag om 21.00 uur de return speelt in de CEV Challenge Cup tegen La Laguna. De heenwedstrijd in Borne ging nipt verloren (3-2).

Scores Apollo 8: De Vries 11, Huisman 8, Koebrugge 8, Meinders 5, Ten Brinke 3, Knijff 2, Kuipers 2, Zander 1.