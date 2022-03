Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 terug op derde plek, Eurosped onderuit bij Capelle

Uitslagen en verslagen waterpolo: moeizame zege mannen Ravijn, BZC wederom afgedroogd

In de eredivisie bij de mannen heeft Het Ravijn de derde plek weer in zicht. Door de zege bij PSV en het verlies van concurrent Polar Bears staat de Nijverdalse ploeg er in verliespunten beter voor. BZC kreeg ook in Amersfoort een draai om de oren. In de tweede divisie pakte VZ&PC voor even de koppositie

13 maart