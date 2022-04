Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 zet grote stap richting finale play-offs, Tornado viert kampioenschap ondanks verlies

Vrouwen, halve finale play-offs eredivisie

Regio Zwolle Volleybal - Apollo 8 0-3 (18-25, 16-25, 17-25).

De finale om de landstitel komt steeds dichterbij voor Apollo 8. Zaterdagavond zette het team van de broers Bart en Thijs Oosting een grote stap richting de eindstrijd door Zwolle naar een 3-0 nederlaag te spelen. De Bornse vrouwen waren op hun hoede voor de opponent uit de provinciehoofdstad, aangezien Zwolle enkele weken geleden nog met 3-1 te sterk was voor Apollo. De thuisploeg haalde echter geen moment het niveau uit die wedstrijd. Dat was de verdienste van de bezoekers, die met een goed tactisch plan naar het Landstede Sportcentrum af waren gereisd. “We hebben met name op positie 1 geserveerd, rechts achterin het veld, zodat zij bepaalde aanvallers niet aan konden spelen”, sprak trainer Thijs Oosting. “Daarnaast was onze blokkering goed georganiseerd. De meiden wisten precies wat ze moesten doen bij iedere bal. Ons plan klopte. Het was passend goed en qua serve en blokkering speelden we heel netjes.”

Zo liep Apollo iedere set al snel een paar punten uit op Zwolle. De thuisploeg kwam in de derde set nog wel met 6-3 voor, maar bij 7-7 was de stand weer in evenwicht. Daarna liep Apollo op de service van Juliët Huisman uit van een 10-9 naar een 16-10 voorsprong. Eline Gommans zette de Bornse vrouwen op matchpoint na een fraaie omloopbal, waarna Fleur Meinders met een ace het vonnis over Zwolle velde.

Volgende week staat de return op het programma. Dan komt Zwolle op bezoek in Borne. “We moeten nog twee sets pakken, dan staan we in de finale”, sprak Thijs Oosting. Mocht Apollo doordringen tot de finale, dan wacht daar waarschijnlijk een confrontatie met Sliedrecht Sport. De regerend landskampioen won haar eerste halve finale zaterdagavond met 3-0 van Sneek.