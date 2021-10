Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo blijft ongeslagen, Devoko wint Dinkelderby

Vrouwen, eredivisie

Apollo 8 - Regio Zwolle Volleybal 3-1 (25-11, 25-14, 19-25, 25-19).

Apollo heeft na drie wedstrijden nog de maximale score te pakken. Tegen Zwolle kwam de Bornse formatie amper in de problemen: 3-1. Voor eigen publiek nam het team van het trainersduo Bart en Thijs Oosting al snel afstand van de provinciegenoot, waarna de wedstrijd bij 15-5 enige tijd stil lag vanwege een blessure bij Zwolle-spelverdeelster Sanne Konijnenberg. Zij kon niet verder waardoor de bezoekers terugvielen op een uit het tweede team geleende spelverdeelster. Het maakte het spel van Zwolle een stuk voorspelbaarder. Apollo won de eerste twee sets overtuigend, waarna de broers Oosting enkele wissels doorvoerden. De thuisploeg verloor de derde set door een aantal persoonlijke fouten en een ‘lucky’ ace van Zwolle, maar toen Apollo terugviel op de vaste kern besliste het de wedstrijd alsnog. Het zorgde voor tevredenheid bij Apollo, dat na drie duels nog ongeslagen is. “Een prima start”, vindt Thijs Oosting. “Al is het wel zo dat we de echte topploegen nog niet tegen zijn gekomen. Pas als we die hebben gehad kunnen we zeggen waar we staan.”

Scores Apollo 8: Vos 16, Ten Brinke 11, Gommans 11, Kuipers 7, De Vries 6, Meinders 5, Huisman 4, Knijff 3, Huls 3.