Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo met moeite langs Set-Up’65, Dynamo wint in tiebreak van Rivo

Vrouwen, eredivisie

Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 – Apollo 8 2-3 (20-25, 25-17, 18-25, 25-21, 5-15).

Iedereen die Apollo 8 een warm hart toedraagt kijkt al weken uit naar het Europese debuut van de Bornse formatie, aanstaande donderdag tegen het Spaanse Sanaya Libby's La Laguna. Eerst moest het team van de trainers Bart en Thijs Oosting echter afrekenen bij Set-Up'65. Dat bleek nog een bijzonder taaie opgave. “Set-Up speelt een ander spelletje dan veel andere teams in de eredivisie”, sprak Thijs Oosting. “Ze zijn heel onvoorspelbaar in hun aanvallen.”

Toch liet Apollo zich aanvankelijk niet van de wijs brengen. Het won de eerste set met 25-20 en leek daarna door te drukken met een 16-8 voorsprong in de tweede set. Met een ongekende serveserie van Elyne Nijhuis vocht Set-Up zich echter terug. Van de 16-8 achterstand serveerde zij haar ploeg naar een 24-16 voorsprong. Daarbij scoorde ze een aantal fraaie aces. De derde set was vervolgens weer voor Apollo, maar Set-Up gaf zich niet gewonnen en knokte zich in de vierde set nogmaals terug. Daarmee hadden de Ootmarsumse vrouwen hun tweede punt van het seizoen te pakken. Meer dan dat zat er echter niet in voor Set-Up. Apollo had in de tiebreak al snel een ruime voorsprong te pakken en gaf die niet meer uit handen.

De overwinning zorgde voor een dubbel gevoel bij Apollo 8-trainer Thijs Oosting. “Enerzijds laten we een punt liggen tegen een team waar dat niet hoeft. Anderzijds winnen we uiteindelijk wel als team. Want vanaf die vierde set gaat iedereen erachter staan, wordt er vanaf de zijkant door de wisselspelers luid gezongen en aangemoedigd. Dat is wel mooi om te zien.”

Set-Up-trainer Brahim Abchir was ondanks het verlies tevreden over zijn ploeg. “Ik ben ongelofelijk trots op de meiden. We hebben zo'n krappe selectie en dat we dit dan tegen een titelkandidaat kunnen laten zien... Daar ben ik heel blij mee. Het is alleen jammer dat de beloning in de vorm van een overwinning er nog niet is.”

Scores Set-Up’65: Brilhuis 20, Bodde 16, Nijhuis 11, Eertman 8, P. Vos 8, D. Broekhuis 5, Lentfert 2.

Scores Apollo 8: De Vries 15, Ten Brinke 12, Koebrugge 9, R. Vos 9, Huisman 8, Meinders 5, Kuipers 5, Knijff 3, Zander 1.