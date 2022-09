Uitslagen en verslagen volleybal: Bekertoernooi zit erop voor Gemini en Longa’59

Vrouwen, eerste ronde nationale beker. Poule C

Olhaco – Kerkemeijer Gemini 3-0

Kerkemeijer Gemini – WSV 3-0

Een week voor de start van de competitie mocht Gemini zich meten met twee andere tweede divisionisten. Het team van de nieuwe trainer Jan van Uitert weerde zich kranig, maar stond uiteindelijk met lege handen.

Zowel tegen Olhaco en WSV toonden de Borculose vrouwen weerbaarheid door zich terug te knokken na een achterstand. In de slotfase van de sets ging het echter mis bij Gemini. “In beide wedstrijden konden we prima meespelen, maar op het eind van de sets laten we het liggen. Dan wordt de druk wat groter, kiezen we voor de veilige oplossing en hebben we moeite om de trekker over te halen.”

De uitschakeling ten spijt, was Van Uitert niet ontevreden over het spel van zijn team. “Ik werk nu een aantal maanden met dit team, heb vier nieuwe meiden in moeten passen. Maar ik zie een stijgende lijn in ons spel. Nu moeten we stabieler worden. Daar blijven we aan werken.”

Gemini begint de competitie volgende week met een uitwedstrijd in Ommen tegen Volco.