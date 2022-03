Uitslagen en verslagen volleybal: Derbyzege voor Rivo, Webton Hengelo hard onderuit

Vrouwen, topdivisie A

Dynamo Tubbergen - Rivo Rijssen 1-3 (19-25, 25-21, 23-25, 18-25).

Rivo trok aan het langste eind in deze Twentse derby. Daar viel weinig op af te dingen. “Zij speelden veel verzorgder dan wij”, gaf Dynamo-trainer Rob Luijrink de tegenstander de credits. Na twee sets was de stand nog in evenwicht, waarna het in de derde set tot 23-23 gelijk opging. Rivo kwam daarna op setpoint en ging er ook na een time-out van Dynamo volle bak in. De thuisploeg leek in de vierde set met een 13-9 voorsprong nog even terug te komen, maar mede dankzij goed verdedigend werk en een paar scores van Floortje van Losser knokte Rivo zich terug en won de wedstrijd.

Krekkers - Apollo 8 2 3-1 (21-25, 25-20, 25-15, 25-23).

Krekkers had een moeizame start tegen het tweede team van Apollo en grossierde in de eerste set in fouten. “Het leek haast of we er niet klaar voor waren”, sprak trainer Frank van den Noort. Toen de bezoekers in de tweede set met 7-3 voor kwamen, moest Krekkers alle zeilen bijzetten om de wedstrijd niet helemaal uit handen te geven. “Maar dat deden we goed. We speelden de kansen die we kregen beter uit en ook verdedigend pakten we meer”, sprak Van den Noort. Zijn team kwam in de vierde set nog wel met 16-14 achter, maar hield het hoofd koel, kwam langszij en besliste de wedstrijd.

Donitas - Weghorst Makelaardij WVC Volley uitgesteld