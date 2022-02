Uitslagen en verslagen volleybal: Derbyzeges voor Dynamo Tubbergen en Wevo'70

Uitslagen en verslagen waterpolo: slechts een puntje voor mannen Ravijn, BZC weer ruim onderuit

De herstart van de waterpolocompetitie verliep niet helemaal vlekkeloos. Een aantal wedstrijden werd geannuleerd vanwege coronabesmettingen. In de eredivisie mannen speelden de regionale clubs wel. Het Ravijn deelde de punten met Donk, BZC was kansloos bij ZVL. De topper in de tweede divisie bij de vrouwen werd een prooi voor EZC.

30 januari