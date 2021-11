Uitslagen en verslagen volleybal: Eerste nederlaag in competitie voor Apollo 8, Krekkers overtuigt in derby tegen Rivo

Vrouwen, eredivisie

Apollo 8 - Team22 1-3 (21-25, 26-28, 26-24, 12-25).

Tegen Team22, het voormalige Talentteam Papendal, liep Apollo 8 tegen de eerste nederlaag in de competitie aan, de bezoekers wonnen in Borne met 3-1. Een nederlaag die te verwachten was, vond trainer Thijs Oosting. „Team22 heeft met Ellis Dambrink, Fleur Savelkoel en Demi Korevaar speelsters in huis die echt goed kunnen volleyballen. We hebben een leuke pot gespeeld, die we als een goede testcase beschouwen voor de wedstrijd volgende week in de Europese Challenge Cup. Alles staat in het teken van die pot.” Dat wil volgens Oosting niet zeggen dat over de nederlaag de schouders worden opgehaald. „We staan in de eerste drie sets driemaal op voorsprong, maar winnen alleen de derde. Tweemaal valt het kwartje de goede kant op van Team22. Dat is natuurlijk ook een verdienste van die ploeg. De individuele klasse van de tegenstander gaf de doorslag”, aldus Oosting. „Natuurlijk hadden we onze ongeslagen reeks wat langer willen doorzetten, maar het gaat ons nu vooral om onze eerste Europese wedstrijd.”

Scores Apollo 8: De Vries 14, Gommans 11, Kuipers 10, Vos 9, Ten Brinke 8, Bredewoud 3, Meinders 3, Koebrugge 2, Knijff 1, Huisman 1.