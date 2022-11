Uitslagen en verslagen volleybal: Eurosped buigt ook voor Peelpush, Vips onderuit tegen Webton Hengelo 2

De eerste set in Meijel was pas een paar minuten onderweg, of er stond al een 9-2 achterstand op het scorebord voor Eurosped. Het team van trainer Jeffrey Scharbaai had het lastig in de passing, terwijl het in verdedigend opzicht maar moeilijk een antwoord kon vinden op de aanvallen van de thuisploeg. Het lukte Eurosped niet om de opgelopen schade te repareren.

In de tweede set leek zich een soortgelijk scenario af te tekenen. Peelpush liep al snel een paar punten uit, maar na een dubbele wissel knokten de Vroomshoopse vrouwen zich terug naar 9-9. Een paar punten later stond het echter alweer 12-9 voor Peelpush, waarna de thuisploeg doordenderde naar 19-12. Eurosped bracht het verschil nog terug naar drie punten, maar de slotfase was voor de thuisploeg die via de blokkering van de bezoekers de set binnen sleepte, 25-20.

In de derde set leek het tij heel even te keren. Sarah Knol zorgde voor servedruk namens Eurosped, dat via scores van Maureen van der Woude, Anneclaire ter Brugge en Evie van Kerkvoorde een 7-5 voorsprong pakte. Maar weer lukte het niet om het niveau vast te houden. Passend en verdedigend ging er opnieuw teveel mis. Peelpush liep uit en kwam bij 24-16 op matchpoint. Van Kerkvoorde scoorde nog één keer tegen, daarna besliste de thuisploeg de wedstrijd.

Peelpush - Eurosped 3-0 (25-16, 25-20, 25-17).

Vips onderuit

In de derde divisie A gingen de mannen van Vips Bardot verrassend onderuit tegen Webton Hengelo 2. De Enschedese formatie was tot vorige week nog ongeslagen, maar noteerde in de Pathmoshal de tweede nederlaag op rij.

Na twee sets was de stand nog in evenwicht. Beide teams wonnen een set met 25-18. Daarna was het vooral Webton Hengelo dat de dienst uitmaakte. Met 25-13 en 25-16 had Vips nog maar weinig in te brengen.