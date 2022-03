Uitslagen en verslagen volleybal: Eurosped na goede eerste set hard onderuit bij Zwolle, Longa'59 wint derby van Gemini

ZWOLLE - De volleybalsters van eredivisionist Eurosped waren woensdagavond niet opgewassen tegen Regio Zwolle Volleybal. De Vroomshoopse vrouwen verloren het inhaalduel in het Landstede Sportcentrum met 3-1. In de tweede divisie B won Seesing Flex Longa'59 de Achterhoekse derby van Kerkemeijer Gemini met dezelfde cijfers.

Het trainersduo Petra Groenland en Jeffrey Scharbaai beschikte in de provinciehoofdstad over een smalle selectie. Slechts acht speelsters, waaronder twee libero's, had Eurosped tot zijn beschikking. De Vroomshoopse vrouwen begonnen desondanks goed aan de wedstrijd. Op de service van Charlotte Vellener liepen de bezoekers uit van 11-11 naar een 18-11 voorsprong. Daarmee was het gat met Zwolle geslagen. Eurosped gaf die voorsprong niet meer weg.

Hoe anders was het beeld in de drie sets die volgden. De Vroomshoopse vrouwen kwamen in de tweede omgang nog op een 1-0 voorsprong, maar moesten daarna alleen nog maar in de achtervolging. Zwolle liep uit naar 18-13 en gaf de marge van vijf punten niet meer weg. In de derde set was het verschil nog groter. Marly Bak zette de passlijn van de bezoekers onder druk met haar serve en bracht de thuisploeg van een 5-1 naar een 14-1 voorsprong, pas daarna lukte het Eurosped om via Eline Geerdink iets terug te doen. Met time-outs probeerde Scharbaai de zaken nog op de rit te krijgen, maar zonder wisselmogelijkheden was het voor de technische staf lastig om het tij te keren. Zwolle besliste de derde set met 25-9.

De thuisploeg denderde door in set vier, waarin Eurosped bij een 9-2 achterstand al zijn beide time-out had verbruikt. De Vroomshoopse vrouwen kwamen nog terug tot 16-12, maar zagen Zwolle daarna opnieuw uitlopen. Via een aanvalsfout van Eurosped kwam de thuisploeg op matchpoint, waarna Lara Hendricks het vonnis over de bezoekers velde, 25-17.



Vrouwen, eredivisie

Regio Zwolle Volleybal - Eurosped 3-1

Sets: 19-25, 25-20, 25-9, 25-17.

Longa'59 wint Achterhoekse derby

In de tweede divisie B stond het inhaalduel tussen Kerkemeijer Gemini en Seesing Flex Longa'59 op het programma. De Achterhoekse derby werd prooi voor de Lichtenvoorde vrouwen. Zij zegevierden in Borculo met 3-1.

Gemakkelijk ging het echter niet voor de bezoekers. Gemini, de nummer tien van de ranglijst, begon goed en nam via 25-21 een 1-0 voorsprong in sets. De Borculose vrouwen waren daarna dichtbij een tweede punt, maar zagen de tweede set met nipt verschil naar Longa gaan. De bezoekers uit Lichtenvoorde waren daarna ‘los’. Met 17-25 liet het Gemini in de derde set kansloos, waarna Longa de vierde omgang won met 20-25 en zo de wedstrijd besliste.

Vrouwen, tweede divisie B

Kerkemeijer Gemini - Seesing Flex Longa'59 1-3

Sets: 25-21, 24-26, 17-25, 20-25.

Volledig scherm De volleybalsters van Longa'59 waren in de Achterhoekse derby met 3-1 te sterk voor Gemini uit Borculo. © theo kock persfotografie