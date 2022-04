Uitslagen en verslagen volleybal: Eurosped verslaat Peelpush, Tornado trekt aan langste eind in topper

Vrouwen, eredivisie

Dynamo Apeldoorn - Apollo 8 3-2 (13-25, 25-22, 25-22, 17-25, 17-15).

Apollo had een daverende start in Apeldoorn. Het serveerde goed, terwijl de foutenlast aan de andere kant van het net hoog was. Het goede begin kreeg geen vervolg, want in de tweede set kon Dynamo een stuk beter meekomen. In de slotfase bracht de thuisploeg de stand zelfs in evenwicht. “Daarbij hadden we pech dat twee beslissingen van de scheidsrechters in ons nadeel uitvielen”, sprak Apollo-trainer Thijs Oosting. “Dat kostte ons twee punten.” Na vier sets was de stand in evenwicht, waardoor een vijfde set beslissing moest brengen. Daarin stond Apollo met 12-10 voor, waarna de Bornse vrouwen met een ace de stand op 13-10 dachten te brengen. “De lijnrechter gaf de bal tenminste in, maar de scheidsrechter besliste anders”, baalde Oosting. “In plaats van 13-10 werd het dus 12-11. Dat is zuur. Maar los daarvan moeten we eerder scoren. Die 12-10 voorsprong hadden we niet meer weg mogen geven.”