Uitslagen en verslagen volleybal: Eurosped wacht nog op eerste zege, Devoko wint Dinkelderby

Vrouwen, eredivisie

FAST - Eurosped 3-2 (27-29, 22-25, 25-19, 25-23, 15-13).

Eurosped wacht nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. Tegen FAST leek de Vroomshoopse eredivisionist goed op weg om dat doel te bereiken. Het team van trainer Petra Groenland kwam met 2-0 in sets voor, maar verzuimde daarna door te drukken. “Zo'n voorsprong mag je niet weggeven”, somberde Groenland. “Maar in de derde en vierde set laten we op alle fronten steken vallen; aanvallend, in de passing, de setting. Het liep niet meer. Hoe dat komt? Geen idee. Misschien komt er spanning op, maar dat moet ik met de speelsters bespreken.” FAST knokte zich naar Eurosped, waardoor een tiebreak uitkomst moest brengen. Daarin pakten de bezoekers een 7-10 voorsprong, maar in de eindfase ging het opnieuw helemaal mis. Eurosped noteerde nog maar drie punten, terwijl FAST het initiatief overnam en de wedstrijd besliste. “Dit geeft ons weer veel huiswerk", sprak Groenland. “Morgen (maandag, red.) gaan we trainen en moeten we de knop omzetten, want woensdag wacht de volgende wedstrijd alweer.”