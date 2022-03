Uitslagen en verslagen volleybal: Eurosped wint Twentse derby van Set-Up'65, Apollo onderuit bij FAST

Vrouwen, eredivisie

Eurosped - Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 3-1

Sets: 16-25, 25-12, 25-19, 25-17.

Scores Eurosped: Van Kerkvoorde 27, Ter Brugge 11, Zijl 7, Vellener 6, Baak 5, Geerdink 5.

Scores Set-Up'65: Bodde 15, Vos 8, Nijhuis 6, D. Broekhuis 5, Sinnige 4, Brilhuis 3, Eertman 3, Vlutters 1, Kamphuis 1.

Set-Up boekte afgelopen woensdag de eerste overwinning van het seizoen en wilde in de Twentse derby tegen Eurosped dat goede gevoel graag vasthouden. Het team van trainer Brahim Abchir kwam in Vroomshoop ook vlammend uit de startblokken. Er werd goed geserveerd en ook de passing was op orde, waardoor de Ootmarsumse vrouwen in rap tempo wegliepen van de thuisploeg. Het leverde een dik verdiende winst van de eerste set op.

Vanaf de tweede set nam Eurosped het initiatief over. In de passing maakte Set-Up de nodige fouten en ook de blokkering van de bezoekers gaf niet meer thuis. “We maakten continu de verkeerde keuzes”, sprak Set-Up-trainer Brahim Abchir. “In de derde set kwamen we nog wel met twee of drie punten voor, maar daarna gaven we het weer weg.” Met time-outs probeerde de oefenmeester zijn team weer op de rit te krijgen, maar het mocht niet baten. “Ik heb het gevoel dat ik naar twee verschillende wedstrijden heb zitten kijken”, besloot Abchir.

Dat gevoel had Jeffrey Scharbaai, die de coaching bij Eurosped voor zijn rekening nam ook. “Wij hadden die eerste set weinig tot geen servedruk en maakten teveel fouten. Daarna gingen we beter serveren en zetten we hun pass onder druk. Voor hun spelverdeler vallen er dan de nodige opties weg, waardoor het voor ons een stuk makkelijk werd.”