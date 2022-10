Uitslagen en verslagen volleybal: Krekkers overtuigt tegen Alterno, eerste overwinning Webton Hengelo

Vrouwen, topdivisie A

Krekkers – Alterno 3-1 (25-23, 14-25, 25-18, 25-12).

Het duel tussen Krekkers en Alterno werd vooraf bestempeld als een topper tussen twee teams die dit seizoen bovenin mee kunnen draaien. De eerste set deden beide teams ook weinig voor elkaar onder. Het verschil was zelden groter dan twee punten, maar uiteindelijk trok Krekkers aan het langste eind. In de tweede set was de thuisploeg geen schim van zichzelf. “Het leek of we alle fouten die we normaal over drie sets uitsmeren in een set stopten”, sprak trainer Frank van den Noort. Het bleek echter een incident, want in set drie en vier kwam Krekkers ijzersterk terug. “Daarin hebben we heel goed gevolleybald. Het beste spel wat we tot dusver hebben laten zien. Het wordt een mooie uitdaging om dit seizoen vaker dat niveau aan te tikken.”

Timax/Devoko – Rivo Rijssen 1-3 (17-25, 25-20, 23-25, 21-25).

Rivo trok aan het langste eind in Denekamp. De Rijssense vrouwen grepen in de eerste set het initiatief en waren serverend en verdedigend de bovenliggende partij. De bezoekers hoopten die lijn door te trekken in de tweede set, maar Devoko dacht daar anders over. Met goed aanvalsspel bracht de thuisploeg de stand in evenwicht. De derde set ging ondanks een 22-20 voorsprong voor Devoko naar Rivo, waarna het in de vierde set beide kanten op kon vallen. Beide teams kwamen in die set op voorsprong, maar een vermeende voetfout van de thuisploeg zette Rivo in de slotfase op het juiste spoor. Met een killblock van Delisa Jutstra en een goede serveserie van Silke van Wijk werd de overwinning veiliggesteld. “Frustrerend”, vond Devoko-trainer Johan Booijink. “We geven het zelf weg door in bepaalde situaties niet de dingen te doen die we afgesproken hebben. Daar moeten we het komende week over hebben.” Rivo-trainer Patrick te Vaarwerk prees zich een stuk gelukkiger met de overwinning. “Onze meiden verdienen de complimenten. We wisten dat dit een lastige uitwedstrijd was, dan is het mooi om die winnend af te sluiten.”

Dynamo Tubbergen – Sudosa-Desto 2 0-3 (20-25, 27-29, 18-25).

Dynamo had een moeizame start, stond passend onder druk en kreeg moeilijk grip op de sterke middenaanval van de bezoekers. In de tweede set werd het spel beter en kwamen de Tubbergse meiden met 18-12 voor. Bij 18-18 waren de bordjes echter weer in evenwicht. De thuisploeg liet zich niet uit het veld slaan en was vervolgens met 24-21 dichtbij setwinst, maar door een paar eigen fouten ging het alsnog mis. Die klap kwam hard aan bij Dynamo, dat in het vervolg niet meer in de wedstrijd kwam. “Ontzettend balen”, vond trainer Damir Colo. “Want dit is toch een van de tegenstanders waar wij de punten tegen moeten pakken.”

Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 – Apollo 8 2 0-3 (18-25, 19-25, 23-25).

Set-Up ging voor de derde keer op rij onderuit. De Ootmarsumse vrouwen begonnen slecht aan de wedstrijd. “We maakten vijf servefouten, drie netfouten en hadden drie of vier ketsers. Dan loop je direct achter de feiten aan. Terwijl we dit soort wedstrijden gewoon winnen als we ons trainingsniveau halen”, sprak trainer Marcel Veneklaas. Ook na de verloren eerste set bleef Set-Up zoekende. Pas in de derde set werd het spel beter, maar in de eindfase braken individuele fouten de Ootmarsumse vrouwen opnieuw op.

Eerste divisie A

Zwolle 2 – Wevo’70 2-3 (16-25, 25-16, 18-25, 25-16, 12-15).

Het duel tussen Zwolle en Wevo liet zich kenmerken door lange serveseries aan beide kanten van het net. In de verloren sets hadden de bezoekers in de passing hun zaakjes niet op orde. In de sets waarin dit wel liep was Wevo direct in staat het eigen spel te spelen en Zwolle onder druk te zetten. In de vijfde set kwamen de Weerselose vrouwen met 3-0 en 5-1 achter. “Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en geknokt voor wat we waard waren”, sprak trainer Gerjan Heerkes. Het leverde na een spannende eindfase de winst op.

Emmen’95 – Tornado Geesteren 3-2 (23-25, 25-15, 25-20, 21-25, 15-13).

Eindelijk speelde het gepromoveerde Tornado zijn eerste wedstrijd in de eerste divisie. Het team van trainer Michel Schoppmann verkocht de huid duur tegen Emmen. De thuisploeg speelde en snel spel waar de vrouwen uit Geesteren bij vlagen moeite mee hadden, maar over het algemeen deden beide teams weinig voor elkaar onder. Daardoor bleef het tot diep in de vijfde set spannend, maar trok Tornado net aan het kortste eind. Persoonlijk succes was er nog wel voor Floor Wallerbosch, die op 15-jarige leeftijd haar debuut maakte voor Tornado. Daarnaast keerden Jorieke Meijer en Femke Gehring terug na blessureleed.

Tweede divisie B

Trivos – Seesing Flex Longa’59 4-0 (25-18, 26-24, 25-17, 25-20).

Longa speelde te wisselvallig om in aanmerking te komen voor de winst. Trivos daarentegen was bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen gebrand op een overwinning. Bij Longa was de passing ondermaats, waardoor het de Lichtenvoordse vrouwen nooit echt lukte om aanvallend een vuist te maken. Daarbij waren de bezoekers niet compleet, waardoor coach Gera Hendriks amper wisselmogelijkheden had om het tij te keren.

Kerkemeijer Gemini – SSS 1-3 (25-20, 19-25, 27-29, 23-25).

Gemini deed zichzelf tekort tegen SSS. De Borculose vrouwen speelden een goede wedstrijd tegen de koploper, maar individuele fouten op cruciale momenten deden de thuisploeg de das om. Het team van trainer Jan van Uitert begon sterk en was serverend, passend en aanvallend de betere partij. Door een dip in het begin van de tweede set kon SSS echter terugkomen. In de derde en vierde set waren de verschillen klein. Gemini kreeg in de derde set ook kansen om de set te beslissen, maar juist op dat moment werden er verkeerde beslissingen genomen. “Er had meer ingezeten”, vond Van Uitert. “Het is jammer voor het team dat we ons niet belonen met twee punten.”

Volledig scherm Trainer Jan van Uitert zag Gemini met 3-1 verliezen van SSS. © Arjan Gotink

Derde divisie A

Harambee – Dynamo Apeldoorn 5 3-1 (25-19, 17-25, 25-23, 25-19).

Harambee heeft de eerste vier punten van het seizoen te pakken. De Enschedese studentes moeten vijf nieuwe speelsters inpassen en dat gaat met vallen en opstaan. Ten opzichte van de zeperd van vorige week tegen Boemerang (4-0) was het spel in elk geval een stuk beter. “De meiden moeten wennen aan het nieuwe systeem. Voor deze wedstrijd hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de keuzes die we maken in de blokkering en verdediging. Dat bleek de basis voor de overwinning”, aldus trainer Ron de Jong.

Dynamo Tubbergen 2 – Fysio Eibergen Boemerang 0-4 (20-25, 19-25, 15-25, 17-25).

Boemerang behaalde opnieuw de maximale score. Tegen het jonge Dynamo speelden de Eibergse vrouwen een degelijke wedstrijd. “We hadden het serverend op orde”, sprak trainer Alfred Oonk. “We hebben onszelf niet in de problemen gebracht. Daar speelde onze ervaring een grote rol in. Want op de momenten dat we toch op een dood spoor zaten, sloegen de ervaren meiden ons er doorheen.”

Mannen, topdivisie A

EVV – Webton Hengelo 0-3 (16-25, 19-25, 23-25).

Webton heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. Op bezoek in Elburg moesten de Hengelose mannen het zonder trainer Rinke Olthof stellen, waardoor zijn assistent Theo Peters de honneurs waarnam. Webton kwam ijzersterk uit de startblokken en verraste EVV daarmee. Bovendien slaagde het erin om de tactiek van de thuisploeg te ontregelen. In de derde set maakte EVV het Webton nog even lastig, maar de bezoekers bleven overeind. “We hebben EVV onder druk gehouden en zijn als collectief blijven spelen”, sprak Peters. Dat bleek de basis voor de 3-0 overwinning.

Derde divisie A

Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 – Volga 4-0 (25-18, 25-16, 25-21, 25-18).

Set-Up blijft in eigen huis zonder setverlies. Tegen Volga waren de Ootmarsumse mannen met name aanvallend op dreef. Er werd met veel lef en risico gespeeld en via de buitenkant en de diagonaalpositie kwam de thuisploeg veelvuldig tot scoren. Alleen in de derde set was het even spannend toen Volga via een goede serie terugkwam van een achterstand. Maar toen Set-Up die rotatie door was, trokken de Ootmarsumse mannen het initiatief weer naar zich toe.

Orion 4 – Apollo 8 2-3 (25-22, 25-19, 11-25, 17-25, 6-15).

Apollo knokte zich terug uit geslagen positie. De Bornse mannen kozen in de eerste twee sets vaak voor harde aanvallen en daar wist Orion wel raad mee. Vanaf de derde set ging de knop om. Jelle Clemens scoorde met een paar tactische ballen voor de bezoekers. Dat voorbeeld werd gevolgd door zijn ploeggenoten. Door slimmer te spelen kwam er meer rust in het spel en met overtuigende cijfers trok Apollo de winst naar zich toe.

Time Out’75 – Alterno 2 4-0 (25-17, 26-24, 25-17, 25-23).

Met een verjongd team begon Time Out’75 sterk aan het seizoen. Coach Sander Boonk moest door het wegvallen van de ervaren spelverdeler Niels Somsen improviseren, maar de jonge Lasse Gerritsen ving het gemis van de routinier uitstekend op. “We kunnen tevreden terugkijken”, vond Boonk. “Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar voor een eerste wedstrijd vond ik het heel goed. We hebben echt als team gespeeld, elkaar geholpen waar dat nodig was. Dat gaf vandaag de doorslag.”