Uitslagen en verslagen volleybal: Krekkers trekt aan langste eind in derby tegen WVC Volley, Harambee verliest topper

MARIAPAROCHIE – De Twentse derby in de topdivisie Atussen Krekkers en Weghorst Makelaardij WVC Volley is donderdagavond prooi geworden voor de ploeg uit Mariaparochie. In eigen huis was het team van trainer Frank van den Noort met 3-1 te sterk voor de Wierdense vrouwen. De mannen van Harambee verloren in de derde divisie A met 3-2 van Livo.

Het duel tussen Krekkers en WVC Volley werd meerdere keren uitgesteld, maar vond donderdag eindelijk doorgang. In sporthal De Haambrink was de eerste slag voor de thuisploeg. Met 25-21 werd de eerste set gewonnen. In de tweede set waren de verschillen klein, maar trok WVC Volley met 26-24 aan het langste eind.

Meer dan die ene set zat er niet in voor de bezoekers. Met 25-20 sleepte Krekkers ook de derde set binnen. Daarna leek het verzet van WVC Volley gebroken en met 25-12 besliste de thuisploeg het duel.

Door de overwinning staat Krekkers nu op een gedeelde tweede plaats met Donitas. Beide teams hebben na dertien wedstrijden 27 punten. Dat zijn er zes minder dan koploper Sudosa-Desto. US 2 is de nummer vier met 24 punten. WVC Volley staat tiende met zeven punten uit elf wedstrijden.

Vrouwen, topdivisie A

Krekkers – Weghorst Makelaardij WVC Volley 3-1

Sets: 25-21, 24-26, 25-20, 25-12.

Harambee opnieuw onderuit in vijfsetter

De studenten van Harambee speelden op bezoek bij Livo hun tweede wedstrijd in drie dagen tijd. Na de 3-2 nederlaag van afgelopen dinsdag tegen Set-Up'65 gingen de Enschedese mannen opnieuw onderuit. Weer werd het 3-2.

Het affiche in Duiven was een topper, met de nummer twee van de competitie - Harambee - in actie tegen de nummer drie. Dat de teams elkaar weinig ontlopen, werd ook in deze wedstrijd duidelijk. Over vijf sets maakten beide teams 107 punten.

Livo kwam in eigen huis het sterkst uit de startblokken en nam via 25-21 en 25-20 een 2-0 voorsprong. Harambee gaf zich niet gewonnen en knokte zich via 25-18 en 25-21 langszij. Een vijfde set moest uitkomst brengen. Daarin bleef het lang spannend, maar met 18-16 trok Livo aan het langste eind.

Mannen, derde divisie A

Livo - Harambee 3-2

Sets: 25-21, 25-20, 18-25, 21-25, 18-16.