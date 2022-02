Uitslagen en verslagen volleybal: Nederlagen Eurosped en Set-Up'65, Krekkers wint derby tegen Rivo

Vrouwen, eredivisie

Dynamo Apeldoorn - Eurosped 3-0 (25-10, 25-23, 25-20).

Scores Eurosped: Van Kerkvoorde 7, Baak 7, Ter Brugge 6, Zijl 6, Vellener 3, Roelofs 2, Geerdink 1, Maiorano 1.

Door de nodige coronaperikelen speelde Eurosped pas zijn eerste competitiewedstrijd sinds 26 januari. Met een dubbel programma (het team van trainster Petra Groenland speelt zowel zaterdag als zondag tegen Dynamo Apeldoorn) moesten de Vroomshoopse vrouwen direct flink aan de bak. De start in de immense Omnisporthal in Apeldoorn was teleurstellend. Eurosped maakte nog wel het eerste punt, maar daarna liep Dynamo uit naar een 14-2 voorsprong. Dat gat was te groot om te repareren. Ook in de tweede set liep de thuisploeg redelijk snel uit tot een 18-12 voorsprong. De bezoekers gaven zich niet gewonnen en brachten via een serveserie van Anna Zijl bij 22-22 de bordjes weer in evenwicht. De fraaie inhaalrace ten spijt, waren de laatste punten van de set voor Dynamo, dat in de derde set opnieuw al vroeg een gaatje sloeg en de wedstrijd besliste.

Zondag staan Eurosped en Dynamo opnieuw tegenover elkaar, dan in Vroomshoop. De wedstrijd in Het Punt begint om 15.30 uur.

Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 - Sliedrecht Sport 0-3 (21-25, 20-25, 18-25).

Scores Set-Up’65: Bodde 11, Vos 9, Brilhuis 7, Nijhuis 6, Eertman 5, Vlutters 1, Zwiers 1, Lentfert 1.

Hekkensluiter Set-Up kreeg bezoek van de regerend landskampioen én koploper. Dat de Ootmarsumse vrouwen onderuit gingen, mocht dan ook geen verrassing heten. De thuisploeg vocht echter keihard en kreeg daarmee de handen van het publiek op elkaar. “We waren agressief en scherp, speelden met lef. Daardoor lukte het soms om het initiatief te pakken. Ik ben dan ook heel blij met wat we vandaag hebben laten zien”, sprak trainer Set-Up-trainer Brahim Abchir. “Iedere rally hebben we gevochten. We kregen kansen, maar die pakten we niet omdat het bij ons soms net aan concentratie en focus ontbrak.” Aan de andere kant van het net lukte het Sliedrecht Sport wel om de kansen af te maken. De Zuid-Hollandse vrouwen hadden daardoor iedere set al snel een voorsprong van een aantal punten en stelden daarmee de winst veilig.

VCN - Apollo 8 uitgesteld