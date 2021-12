Uitslagen en verslagen volleybal: Nederlagen voor Eurosped, Set-Up'65 en Apollo 8

Vrouwen, eredivisie

Eurosped - Team22 1-3

Sets: 30-32, 25-23, 17-25, 14-25.

Scores Eurosped: Ter Brugge 12, Zijl 12, Van Kerkvoorde 11, Bekhuis 9, Baak 8, Vellener 8, Geerdink 2.

Eurosped verkocht de huid duur tegen Team22. Met name de eerste twee sets waren spannend. In de eerste omgang waren er over en weer mogelijkheden om de set te beslissen, maar lang bleef het winnende punt uit. Pas bij 32-30 werd de set beslist in het voordeel van de bezoekers. “Door eigen fouten pakten we die set niet”, sprak Eurosped-trainer Petra Groenland. “We maakten bijvoorbeeld servefouten terwijl we op setpunt stonden. Dat was ontzettend jammer.”

Eurosped liet zich niet uit het veld slaan door het setverlies. Het kwam in de tweede set nog wel op achterstand, maar middels een goede serveserie trok het team van Groenland het initiatief naar zich toe. Deze keer maakten de Vroomshoopse vrouwen het wel af. Het geloof dat er een resultaat in zat tegen de virtuele koploper nam toe, maar in set drie en vier was Team22 duidelijk een maatje te groot. “Een aantal speelsters had het besef dat er meer in zat en raakte daardoor in de overdrive. Ons spel werd daardoor onzorgvuldiger”, vond Groenland, die ondanks het verlies niet ontevreden was over het optreden van haar team. “De meiden gaven na afloop ook aan dat ze veel uit dit duel hebben geleerd. Bijvoorbeeld door bij elkaar te blijven als het minder gaat, maar ook hoe ze het spel kunnen vertragen als Team22 het tempo omhoog wil brengen. Daarnaast hebben de meiden elkaar veel gecoacht in het veld. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Dit spel vormt een goede basis voor de wedstrijd van volgende week, als we tegen Set-Up'65 spelen.”



Sneek – Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 3-0

Sets: 28-26, 25-13, 25-11.

Scores Set-Up’65: Bodde 14, Brilhuis 8, Nijhuis 6, Vos 3, Sinnige 2, D. Broekhuis 1, Eertman 1, Lentfert 1.

In Sneek was alleen de eerste set spannend. Daarin had Set-Up een voorsprong van vijf punten, maar in de eindfase ging het mis bij de Ootmarsumse hekkensluiter. “Het lijkt wel of de meiden niet willen winnen”, sprak trainer Brahim Abchir na afloop. “Alles klopte in de eerste set. Het plan werd goed uitgevoerd en de concentratie en focus waren goed. Maar zodra we boven de twintig komen kunnen we het niet afmaken. Dan maken we de verkeerde keuzes en sluipen er worden er individuele fouten gemaakt.”

Het verlies in de eerste set werkte door bij Set-Up, dat in het vervolg veel te afwachtend speelde. Lichtpuntje bij de Ootmarsumse vrouwen was het debuut van midspeelster Ilse Sinnige. De Groningse is overgekomen van het Amerikaanse Coastal Carolina. “Daar volleybalde en studeerde ze. We zijn twee maanden met haar bezig geweest om haar bij ons te krijgen. Gelukkig is ze er nu. Ze sluit tot het eind van het seizoen bij ons aan.”

Set-Up richt haar blik nu op de derby tegen Eurosped. De Vroomshoopse vrouwen komen volgende week zaterdag op bezoek in Ootmarsum. “Dan moeten we weer scherp zijn”, aldus Abchir.

Sliedrecht Sport – Apollo 8 3-0

Sets: 25-16, 25-22, 25-13.

Scores Apollo 8: Koebrugge 7, Ten Brinke 4, Vos 4, Kuipers 4, De Vries 3, Knijff 3, Gommans 3, Bredewoud 2, Meinders 1, Huisman 1.

Sliedrecht Sport – Apollo werd vooraf aangekondigd als een topper, maar de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar kende een vrij eenzijdig verloop. De Bornse vrouwen hadden weinig in te brengen in sporthal De Basis en dat was vooral hun eigen schuld. “We speelden heel matig”, vond trainer Thijs Oosting. “De drive ontbrak bij ons, waardoor het een beetje slap oogde. We hadden geen servedruk en ook passend was het niet denderend, terwijl Sliedrecht vrijwel alles scoorde. Dan wordt het moeilijk.”

Na de verloren eerste set kwam Apollo in de tweede omgang nog wel met 3-0 voor. Heel eventjes was er de hoop op een ommekeer, maar bij 5-4 had Sliedrecht de voorsprong alweer te pakken om die niet meer uit handen te geven. Oosting: “Die set verloren we met 25-22. Maar als je ziet hoeveel eigen fouten we maakten… Als we iets vaker de juiste keuze hadden gemaakt in het begin van die set hadden we gewoon kunnen winnen.”

Apollo staat na het verlies op de derde plaats. Woensdag spelen de Bornse vrouwen de inhaalwedstrijd tegen Voltena.