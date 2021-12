Uitslagen en verslagen volleybal: Nederlagen voor Set-Up'65 en Apollo 8

Vrouwen, eredivisie

Sneek – Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 3-0

Sets: 28-26, 25-13, 25-11.

Scores Set-Up’65: Bodde 14, Brilhuis 8, Nijhuis 6, Vos 3, Sinnige 2, D. Broekhuis 1, Eertman 1, Lentfert 1.

In Sneek was alleen de eerste set spannend. Daarin had Set-Up een voorsprong van vijf punten, maar in de eindfase ging het mis bij de Ootmarsumse hekkensluiter. “Het lijkt wel of de meiden niet willen winnen”, sprak trainer Brahim Abchir na afloop. “Alles klopte in de eerste set. Het plan werd goed uitgevoerd en de concentratie en focus waren goed. Maar zodra we boven de twintig komen kunnen we het niet afmaken. Dan maken we de verkeerde keuzes en sluipen er worden er individuele fouten gemaakt.”

Het verlies in de eerste set werkte door bij Set-Up, dat in het vervolg veel te afwachtend speelde. Lichtpuntje bij de Ootmarsumse vrouwen was het debuut van midspeelster Ilse Sinnige. De Groningse is overgekomen van het Amerikaanse Coastal Carolina. “Daar volleybalde en studeerde ze. We zijn twee maanden met haar bezig geweest om haar bij ons te krijgen. Gelukkig is ze er nu. Ze sluit tot het eind van het seizoen bij ons aan.”

Set-Up richt haar blik nu op de derby tegen Eurosped. De Vroomshoopse vrouwen komen volgende week zaterdag op bezoek in Ootmarsum. “Dan moeten we weer scherp zijn”, aldus Abchir.