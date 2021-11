Uitslagen en verslagen volleybal: Opnieuw tiebreakverlies voor Set-Up'65, eerste winst voor mannen Apollo 8

Vrouwen, eredivisie

Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 - FAST 2-3 (25-15, 19-25, 23-25, 25-17, 8-15).

Scores Set-Up’65: Brilhuis 19, Bodde 15, Eertman 15, Vos 13, Nijhuis 6, D. Broekhuis 4, Vlutters 1, Giesselink 1.

Voor de derde keer dit seizoen was Set-Up'65 dicht bij een overwinning, maar net als de voorgaande twee keer ging het mis in de tiebreak. “We begonnen die vijfde set niet goed. We maakten een aantal keer de verkeerde keuze en kwamen daardoor al snel achter te staan”, aldus trainer Brahim Abchir.

Set-Up liet daarvoor bij vlagen goed volleybal zien en was in de eerste en vierde set zelfs oppermachtig. Maar ook in de tussenliggende sets ging het mis, omdat er op cruciale momenten fouten werden gemaakt. “Dat heeft met druk te maken, maar ook omdat we dan soms net te enthousiast zijn. We waren heel dicht bij de eerste overwinning, maar konden het niet afmaken. We moeten hier weer van leren. We laten zien dat we echt goed kunnen spelen, maar volleybal is voor een deel ook een mentale sport, op dat vlak moeten we nog stappen maken.”

