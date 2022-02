Uitslagen en verslagen volleybal: Rivo klopt Sneek na zwakke start, Webton te sterk voor Olhaco

Vrouwen, topdivisie A

Rivo Rijssen - Sneek 2 3-1 (19-25, 25-18, 25-13, 25-13).

Rivo miste Floortje van Losser vanwege een vakantie, maar was verder op volle sterkte tegen hekkensluiter Sneek. De Rijssense vrouwen waren gebrand op een overwinning, al was daar in de eerste set weinig van terug te zien. Waar Sneek onbevangen speelde, ging er van alles mis bij de thuisploeg. “We hadden het team vooraf nog gewaarschuwd dat Sneek niets te verliezen had en dus alles of niets zou spelen. Toch begonnen we zwak”, sprak trainer Patrick te Vaarwerk. “We waren niet bij de les. Opdrachten werden niet uitgevoerd. Het lukte ons vanaf de kant ook niet om het tij te keren.” Tekenend was dat Rivo in de eerste set zeven keer fout serveerde. Op de momenten dat de bal wel over het net kwam, was de servedruk niet hoog genoeg.

De Rijssense vrouwen kwamen de zwakke start echter snel te boven. Aan het eind van de eerste set werd het spel al beter. Die lijn werd doorgetrokken naar de tweede set. Daarna kwam Rivo niet meer in de problemen. “Toen het eenmaal begon te draaien was het echt een walk over”, sprak Te Vaarwerk. “We zijn blij met de drie punten en behoudens de eerste set ben ik tevreden met het spel dat we hebben laten zien.”