Uitslagen en verslagen volleybal: Rivo snel klaar met Zwolle, Webton Hengelo sluit af met knappe zege

Vrouwen, topdivisie A

Zwolle 2 - Rivo Rijssen 0-3 (19-25, 19-25, 20-25).

Tegen een van de zwakkere teams in de competitie was Rivo snel klaar. Het team van trainer Patrick te Vaarwerk stond goed georganiseerd in het veld, had blokkerend de zaakjes op orde en maakte ook in de verdediging weinig fouten. Het leverde een snelle 2-0 voorsprong op. Vanaf de derde set maakten de bezoekers meer fouten, waardoor Zwolle even het idee kreeg dat er misschien toch een puntje in zat. Maar vanaf de twintig punten ging het gas er vol op bij Rivo en sleepte het de overwinning binnen. Bij De Rijssense vrouwen was er een publiekswissel voor Floortje van Losser. De 15-jarige passer-loper nam afscheid, omdat ze haar carrière vervolgt bij Apollo 8.

Sneek 2 - Dynamo Tubbergen 3-2 (16-25, 25-12, 33-31, 20-25, 15-12).

Dynamo leed een verrassend verlies bij de hekkensluiter, die pas zijn tweede overwinning van het seizoen boekte. Daar zag het na de eerste set niet naar uit. De bezoekers waren heer en meester en vlogen over Sneek heen. Daarna zakte Dynamo weg. In de derde set kwam het nog wel terug van een 24-19 achterstand en kreeg het meerdere setpoints, maar het was Sneek dat het winnende punt binnensloeg. De Tubbergse vrouwen spoelden de teleurstelling weg door de vierde set te winnen, maar daarna stokte het opnieuw. “We balen dat we hier verloren hebben”, sprak trainer Rob Luijrink. “We zijn de laatste weken niet in vorm, halen niet het juiste niveau.”

Weghorst Makelaardij WVC Volley - Sudosa-Desto 0-3 (9-25, 23-25, 14-25).

Koploper Sudosa-Desto was een maatje te groot voor WVC Volley. Gertjan ter Harmsel, de trainer van de thuisploeg, had zijn team de opdracht gegeven zich te herstellen van het teleurstellende verlies van vorige week tegen Apollo 8 2, toen de Wierdense vrouwen ver onder de maat acteerden. Tegen de koploper was het spel in elk geval een stuk beter. Met name in de tweede set maakte de thuisploeg het Sudosa-Desto lastig. “Toen hebben we best aardige dingen laten zien”, sprak Ter Harmsel, die in die set Loes Boone haar rentree gunde na een zware achillespeesblessure. Na de tweede set was de koek echter op bij WVC.

Donitas – Krekkers 1-3 (24-26, 23-25, 25-16, 23-25).

In een sfeervolle hal in Groningen deed Krekkers was het moest doen. Beide teams waren vastbesloten er iets van te maken, wat een vermakelijke pot voor het publiek opleverde. Daarbij maakten de bezoekers het zich in de eerste twee sets onnodig lastig door een hoge foutenlast. Het team van trainer Frank van den Noort kwam er echter mee weg, omdat het aanvallend de zaakjes op orde had en het Donitas serverend onder druk zette. Krekkers verloor de derde set en stond in de vierde omgang met 12-8 achter, maar was op tijd bij de les om nieuw setverlies te voorkomen.