Uitslagen en verslagen volleybal: Set-Up'65 onderuit bij VCN, Krekkers overtuigt in derby tegen Rivo

Vrouwen, eredivisie

VCN Capelle - Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 3-1 (25-17, 19-25, 25-20, 25-20).

Set-Up kon de jarige trainer Brahim Abchir zaterdagavond niet trakteren op de eerste overwinning van het seizoen. De Ootmarumse vrouwen keken in de eerste set direct tegen een ruime achterstand aan. Het lukte niet om die weg te poetsen. De bezoekers herstelden zich in de tweede set. Nu was het Set-Up dat een vroege voorsprong had en deze niet meer uit handen gaf. Even leek het team van Abchir door te drukken, want ook in de derde set kwam Set-Up op voorsprong (14-11). De marge van drie punten werd echter in een serveserie weggegeven. VCN nam het initiatief over en gaf dit niet meer uit handen. Vechten voor de laatste kans kwamen de bezoekers ook in de vierde set als beste uit de startblokken, maar halverwege kwam de thuisploeg opnieuw langszij. Het lukte Set-Up daarna niet meer om VCN pijn te doen.

Scores Set-Up'65: Eertman 14, Bodde 11, Nijhuis 7, Broekhuis 6, Van Benthem 6, Vos 3, Brilhuis 2, Vlutters 1.