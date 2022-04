Uitslagen en verslagen volleybal: Set-Up'65 onderuit tegen FAST, Gemini in vijfsetter langs Heyendaal

Vrouwen, degradatiepoule eredivisie

Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 – FAST 3-1 (20-25, 25-17, 21-25, 16-25).

Set-Up’65 blijft op zoek naar de eerste overwinning in de degradatiepoule. Waar de ploeg van trainer Brahim Abchir er de afgelopen weken tegen Eurosped en Voltena dichtbij was, zat het er zaterdag tegen FAST niet in. De eerste set ging tot 19-19 nog gelijk op, maar bij de big points maakten de bezoekers uit Limburg het verschil. Set-Up herstelde zich en had in de tweede set al snel een voorsprong van een paar punten te pakken, om die marge niet meer uit handen te geven. Met een 19-16 voorsprong in de derde set lag de thuisploeg op koers voor meer, maar bij 19-19 bracht FAST de stand weer in evenwicht. De bezoekers liepen daarna eenvoudig uit en kwamen ook in de vierde set niet meer in de problemen.

Voltena – Eurosped uitgesteld

Door blessures en ziekte lukte het Eurosped niet om een team op de been te krijgen.