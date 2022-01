Uitslagen en verslagen volleybal: Set-Up’65 onderuit in kelderduel, wel winst voor Wevo'70 en Devoko

Vrouwen, eredivisie

Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 - Voltena 0-3 (17-25, 18-25, 24-26).

Scores Set-Up'65: Bodde 11, Brilhuis 11, Vos 7, Nijhuis 5, Eertman 5, Sinnige 4, D. Broekhuis 1.

Hekkensluiter Set-Up'65 tankte de afgelopen weken vertrouwen met overwinningen in het bekertoernooi, maar was zaterdag niet opgewassen tegen Voltena. Ondanks de steun van het teruggekeerde publiek kwamen de Ootmarsumse vrouwen tekort: 3-0.

De thuisploeg moest het stellen zonder trainer Brahim Abchir. Zijn assistent Fabian Geerdink nam de honneurs waar. Hij zag dat Set-Up er niet in slaagde het eigen niveau te halen. “We hadden in onze ogen een goed plan gemaakt, maar dat hebben we niet uit kunnen voeren. Voltena speelde veel via het midden. Wij zaten daar met onze blokkering vaak wel bij, maar het lukte niet om de bal te ‘killen’. Daarnaast konden we serverend ook weinig druk neerleggen.”

Pas in de derde set kwam daar verandering in. Het lukte beter om serverend een vuist te maken. Met een 21-19 voorsprong leek een vierde set in de maak. Bij 24-23 kwam Set-Up zelfs op setpunt, maar dat werd niet verzilverd. Eigen fouten deden de thuisploeg vervolgens de das om.

Eurosped - Utrecht uitgesteld