Uitslagen en verslagen volleybal: Set-Up’65 onderuit ondanks meerdere matchpoints, Apollo 8 snel klaar met Peelpush

Vrouwen, eredivisie

Apollo 8 – Peelpush 3-0 (25-17, 25-17, 25-12).

Scores Apollo 8: Kuipers 14, Gommans 12, De Vries 9, Huisman 5, Ten Brinke 4, Meinders 1.

Apollo 8 had weinig moeite met Peelpush. Het grootste gevaar voor de Bornse vrouwen was dat ze mee zouden gaan in het niveau van de tegenstander. Het team van trainer Bart en Thijs Oosting speelde echter een degelijke wedstrijd en kwam geen moment in de problemen. “Er was een behoorlijk krachtsverschil tussen ons en Peelpush”, vond Bart Oosting. “Vanaf het begin hadden wij veel servedruk, daar kwamen zij niet onderuit. Verder speelden we degelijk, met goed verzorgd aanvalsspel.” Met name Jette Kuipers en Eline Gommans lieten zich gelden bij de Bornse vrouwen. “Zij haalden allebei een hoog scoringspercentage”, sprak Oosting tevreden.

Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 – VCN Capelle 2-3 (25-22, 14-25, 18-25, 25-15, 17-19).

Scores Set-Up’65: Bodde 25, Vos 12, Brilhuis 11, Nijhuis 8, Eertman 4, Sinnige 4, D. Broekhuis 2, Lentfert 2.

Set-Up begon de eerste set uitstekend, maar gaf dat geen vervolg. Na een paar aanpassingen herpakte de thuisploeg zich en stond de blokkering beter. De Ootmarsumse vrouwen dwongen een vijfde set af, die lang gelijk op ging. Via een ace van Jorieke Bodde kwam Set-Up bij 14-13 voor het eerst op matchpoint, maar VCN gaf zich niet gewonnen. De thuisploeg kreeg daarna nog drie mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen, maar de bezoekers wilden niet breken. Bij 17-18 was er vervolgens het eerste matchpoint voor VCN, dat bij de eerstvolgende aanval direct toesloeg: 17-19. “Dat was frustrerend”, sprak Set-Up-trainer Brahim Abchir. “De speelsters wisten exact wat er ging gebeuren, maar het lukte niet om het uit te voeren. Kleine dingen gingen mis, waardoor we net naast de winst grepen.”

Team22 – Eurosped uitgesteld