Uitslagen en verslagen volleybal: Webton Hengelo verliest van Reflex, Tornado pakt volle buit tegen Longa’59

Het verlies ten spijt speelde Webton een prima wedstrijd tegen Reflex, dat getraind wordt door Jordan Weggelaar, voormalig trainer van de Hengeloërs. “Met het resultaat ben ik uiteraard niet tevreden, maar wel over de manier waarop we hebben gespeeld”, sprak Webton-trainer Rinke Olthof. “We zijn echt weer stappen voorwaarts aan het zetten. Maar Reflex is een tegenstander van een ander kaliber. Om van hun te winnen moeten we echt boven onszelf uitstijgen.”

Toch maakten de Hengeloërs het de nummer vier van de ranglijst bij vlagen lastig. De thuisploeg verloor de eerste set met 25-16, maar herstelde zich door de tweede omgang met 25-20 te winnen. Meer dan dat zat er niet in voor Webton, dan de derde en vierde set met respectievelijk 25-18 en 25-21 naar Reflex zag gaan.

Mannen, topdivisie A

Webton Hengelo - Reflex 1-3 (16-25, 25-20, 18-25, 21-25).



De vrouwen van Tornado Geesteren tankten vertrouwen in aanloop naar de topper van dit weekend tegen VCV. In eigen huis was het team van trainer Michel Schoppmann met 4-0 te sterk voor Seesing Flex Longa'59. De Lichtenvoordse vrouwen maakten het Tornado in de eerste twee sets echter best lastig. “Die sets gingen ook lang gelijk op”, sprak Schoppmann. “Daarna zakte Longa wat terug.”

Dat gold niet voor Tornado, dat zijn niveau vast kon houden. “We speelden heel goed vanuit onze organisatie en maakten de kansen die we kregen af. Daarbij maakten we weinig fouten. Wat dat betreft was het heel degelijk.”

Aankomend weekend neemt koploper Tornado het op tegen VCV. De ploeg uit Veenendaal staat tweede op de ranglijst. Het heeft weliswaar een punt meer dan de Geesterense vrouwen, maar ook twee wedstrijden meer gespeeld waardoor het setquotiënt in het voordeel van Tornado is. “We moeten nog twee keer tegen VCV. In die duels zal bepaald worden wie bovenaan gaat eindigen”, blikte Schoppmann vast vooruit.

Vrouwen, tweede divisie B

Tornado Geesteren - Seesing Flex Longa’59 4-0 (25-23, 25-20, 25-15, 25-21).