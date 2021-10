Uitslagen en verslagen volleybal: weer geen winst Eurosped en Set-Up’65, Webton in tiebreak langs Vocasa

Uitslagen en verslagen korfbal: Zwart Wit snoept koploper Oranje Zwart een punt af

KORFBAL - Voor de korfballers zit het eerste deel van de veldcompetitie erop. De ploegen gaan zich voorbereiden op het jaarlijkse zaalkorfbalspektakel, dat op 27 november begint. Winst was er in de laatste ronde voor DOS-WK en EKC Nääs. Rigtersbleek verloor in eigen huis van Wez Handicht, Amicitia verloor in Amersfoort van MIA. AKC Almelo en het Deldense Zwart Wit hielden aan hun duels elk een punt over.

12:56