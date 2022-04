Uitslagen en verslagen volleybal: Winst en verlies voor Eurosped, Set-Up maakt het Dynamo lastig, Tornado pakt topper

Vrouwen, eredivisie

Eurosped - Peelpush 3-0 (25-23, 25-21, 25-16).

Met een smalle selectie boekte Eurosped een keurige overwinning. De Vroomshoopse vrouwen hadden veel servedruk en brachten Peelpush daarmee in de problemen. “Het was echt een overwinning van het collectief”, sprak trainer Jeffrey Scharbaai. “Blokkerend en verdedigend hadden we het goed voor elkaar. Er was niemand die door het ijs zakte.” De oefenmeester lichtte daarnaast het spel van midspeelster Eline Geerdink uit. “Zij speelde echt een goede wedstrijd. Ze serveerde goed, maar was ook blokkerend en aanvallend goed bij de les.”

Eurosped - Utrecht 1-3 (25-15, 25-27, 21-25, 19-25).

Enkele uren na de winst op Peelpush trad Eurosped aan tegen Utrecht. De thuisploeg trok de lijn van zaterdag door en begon heel sterk. De Vroomshoopse vrouwen kregen in de tweede set kansen om er 2-0 van te maken, maar dat ging op het laatste moment mis. Scharbaai: “We begonnen heel strak aan de wedstrijd. Als we dat vol hadden gehouden, hadden we ook de tweede set gewonnen. Maar nadat we die set verloren, kwamen we niet meer op niveau. Toen brak de krappe bezetting ons op. We hadden weinig wisselmogelijkheden, dan kom je al gauw vast te zitten.” De twee wedstrijden binnen een tijdsbestek van enkele uren braken de thuisploeg op. Met 25-21 en 25-19 kwam Eurosped in het restant van het duel niet meer in de buurt van Utrecht. Voor de Vroomshoopse vrouwen zit de reguliere competitie er nu op. De uitgestelde wedstrijd van vorige week tegen Team22 wordt niet meer ingehaald en is omgezet naar een reglementaire 3-0 nederlaag voor Eurosped.