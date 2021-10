Uitslagen en verslagen waterpolo: BZC komt net tekort voor stunt bij koploper AZC

Mannen

Eredivisie

AZC - Schuurman BZC 9-7

‘Een nederlaag met perspectief’ noemde BZC-trainer Jeroen Kuilman het kleine verlies bij koploper AZC. „Als we slechts met 9-7 bij AZC verliezen, kunnen we van elke ploeg in de eredivisie winnen.” Kuilman was trots op zijn ploeg die een puike wedstrijd speelde in zwembad Aquarijn. En dat is wel eens anders geweest. Maar na de sof tegen ZVL is het kwartje blijkbaar wel gevallen bij de Achterhoekse ploeg en valt er op de instelling niets meer aan te merken. De prestatiecurve van de ploeg is echter nog niet constant, maar dat kan ook bijna niet anders, omdat de ploeg zo stevig is gerenoveerd. Tegen de koploper had BZC vooral verdedigend een uitstekende dag. De gerenommeerde schutters van AZC werden lange tijd ver van het eigen doel gehouden, waardoor er amper mogelijkheden kwamen voor de lijstaanvoerder. Aangezien BZC keihard moest werken in de defensie miste de Borculose ploeg aanvallend wat scherpte om AZC echt pijn te doen. BZC kwam terug van 4-1 tot 4-4 bij rust, een stand die tot tot twee minuten voor het einde van de derde periode op het bord bleef. Met een serie frommelgoals ging AZC toch met een ruime voorsprong (7-4) de vierde periode in. BZC kwam in dat laatste kwart in foutenlast en had niet meer de kwaliteit en het vernuft om voor een sensatie te zorgen.

AZC - BZC 9-7 (2-1, 4-4, 7-4, 9-7). Doelpunten BZC: Kljajevic 3, Muller 2, Dijkhuis, G. Dobay 1.