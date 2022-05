Uitslagen en verslagen waterpolo: De Mors daalt af naar derde divisie, toch nog titelkans vrouwen EZC

Mannen

Tweede divisie A

ENC Arnhem - De Mors 21-9 (3-2, 10-4, 16-7, 21-9)

Wat zich het hele seizoen al aandiende, gebeurde op de laatste officiële speeldag: De Mors is de derde en laatste degradant in de tweede divisie. „We hebben ons er bij neergelegd en uiteindelijk ook wel vrede mee”, meende captain Teun Pouw. „Wellicht ziet een aantal clubs uit de derde divisie af van promotie en mogen we toch in de tweede divisie blijven. Anders gaan we komend seizoen proberen weer te promoveren.” Want De Mors hoort eigenlijk in de tweede divisie, maar moest dit seizoen te vaak belangrijke spelers missen. Tegen ENC Arnhem, waar midweeks thuis nog van werd gewonnen, viel het doek. „We gingen te veel mee in hun tempo en gemiste kansen werden in de tegenaanval keihard afgestraft”, meldde Pouw over het duel.