Uitslagen en verslagen waterpolo: dubbel verlies Ravijn bij Polar Bears, nog altijd perfecte score vrouwen EZC

Mannen

Eredivisie

Polar Bears - Het Ravijn 8-7 (3-1, 4-2, 6-4, 8-7)

Het Ravijn verloor voor de tweede keer op rij en is op de ranglijst inmiddels gezakt van de eerste naar de vierde plaats. Dat zegt coach Zeno Reuten echter niets. „De competitie gaat nergens over. Pas in april tijdens de play offs worden de prijzen verdeeld.” En daar wil Reuten nog steeds aanspraak op maken, ondanks dat zijn team in een mindere periode bivakkeert. „Aanvallend was het tegen Polar Bears ver onder de maat. Er was geen vertrouwen, geen beleving, heel tam allemaal.” Desondanks had Het Ravijn de wedstrijd nog kunnen winnen en dat geeft Reuten voldoende aanknopingspunten dat zijn team volgend jaar mee gaat doen om de prijzen. „Maar momenteel zijn de spelers te veel bezig met het idee te moeten winnen, met de stand op de ranglijst. Terwijl ze in deze fase gewoon lekker moeten ballen. Met deze nederlaag kan ik ook wel leven. Als we er maar van leren.”

Doelpunten Ravijn: Wouters 6, Ter Brake 1