Uitslagen en verslagen waterpolo: eindelijk weer zege OZ&PC, EZC verliest kelderduel

Mannen

Eerste divisie A

OZ&PC - VZC 14-12 (6-4, 10-7, 12-12, 14-12)

De Oldenzaalse ploeg was wel weer eens toe aan een succesje. Het spel was de laatste weken best wel goed, de resultaten met twee minimale nederlagen en een onnodig gelijkspel tegenvallend. Waar OZ&PC het voorgaande duel tegen Brandenburg in de laatste periode het hoofd verloor, bleef de ploeg van coach Ronald Broekmate tegen VZC wel gedisciplineerd. Want het dreigde opnieuw mis te gaan voor OZ&PC. Na twee prima periodes en een 10-7 voorsprong halverwege, kende de thuisploeg in het derde kwart haar minste fase. Prompt kwam VZC langszij voor een 12-11 voorsprong. OZ&PC herstelde zich en leverde vooral verdedigend een ijzersterk vierde kwart af.