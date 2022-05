Uitslagen en verslagen waterpolo: Het Ravijn naar finale om landskampioenschap na tweede zege tegen De Zaan

Mannen

Play-offs, halve finale

De Zaan - Het Ravijn 9-10 (3-2, 4-6, 6-9, 9-10)

Het Ravijn staat voor de tweede keer in het bestaan in de finale om het landskampioenschap. De eerste keer in 2016 werd verloren van UZSC. In 2022 krijgt de Nijverdalse ploeg een herkansing, nadat De Zaan in de halve finale in twee wedstrijden aan de kant werd geschoven. De overwinning vrijdag in Nijverdal was eclatant, de zege in Alphen aan de Rijn (De Zaan week uit naar het grotere bad van AZC) een stuk benauwder. Zo ver had Het Ravijn het niet hoeven laten komen. De 9-6 voorsprong aan het begin van het vierde kwart was geruststellend, maar in de chaotische slotperiode kwam De Zaan nog akelig dichtbij. Thijmen Karel had bij 6-9 nog een ideale kans de wedstrijd in het slot te gooien, maar schoot in kansrijke positie op de lat. De Zaan speelde vervolgens alles-of-niets en stuurde in de slotfase zelfs doelman Ted Huijsmans mee naar het front. Het offensief van de ‘thuisploeg’ leverde drie treffers op, maar doordat Emiel Wouters tussendoor nog een keer scoorde bleef Het Ravijn een neuslengte voor. „We hebben gedaan wat we moesten doen”, zei speler Bas ter Brake. „En dat was vooral rustig blijven, hoewel dat lastig was in die vierde periode. Het besef is er nu dat het de manier is om wedstrijden te winnen.”

Doelpunten Ravijn: Muller 3, Loos, H. Wouters 2, Aanstoot, L. Gottemaker, E. Wouters 1.