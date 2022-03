Uitslagen en verslagen waterpolo: Het Ravijn nog in de race voor tweede plaats, misère bij BZC steeds groter

Mannen

Eredivisie

Den Haag - Het Ravijn 8-12 (2-4, 6-7, 6-11, 8-12)

Het Ravijn speelde degelijk in Den Haag en nam na rust definitief afstand. „We hebben gedisciplineerd gespeeld”, meende coach Zeno Reuten. „Maar als we iets bewuster schieten kan het ook zo 20-8 worden. We komen nog te vaak verdedigend in de problemen, doordat we aanvallend niet genoeg scoren”, blijft de coach kritisch. Dat was hij ook na de vorige wedstrijd tegen De Ham die met 23-14 werd gewonnen. „Dat komt misschien vreemd over bij de spelers na een verschil van negen doelpunten.” Maar Reuten wil zijn ploeg scherp maken én houden met de play-offs om de landstitel voor de deur. Want het verloop van de competitie in de eredivisie is grillig. Zo verloren De Zaan en Polar Bears, de concurrenten van Het Ravijn om de bovenste plekken, van op papier veel mindere teams. „We zijn als staf een aantal weken heel kritisch geweest. De drive is daardoor beter geworden”, aldus Reuten.

Doelpunten Ravijn: Ter Brake 3, Loos 2, Muller, Aanstoot, R. Gottemaker, L. Gottemaker, H. Wouters, Karel, E. Wouters 1.