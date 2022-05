Uitslagen en verslagen waterpolo: Het Ravijn wint in thriller van UZSC en plaatst zich voor halve finales play-offs om landstitel

Mannen

Kwartfinale play-offs

UZSC - Het Ravijn 14-15 na strafworpen (4-3, 6-5, 7-7, 10-10).

Eerste wedstrijd: Het Ravijn - UZSC 12-9. Ravijn door naar halve finales.

In het hol van de leeuw heeft Het Ravijn zich geplaatst voor de halve finales van de strijd om de landstitel. Strafworpen moesten uiteindelijk de beslissing brengen nadat de wedstrijd in de reguliere speeltijd geen winnaar had opgeleverd. Doelman Brent Hofmeijer en speler Bas ter Brake werden in de strafworpenserie uiteindelijk de helden, maar de echte hoofdrol was voor Hugo Wouters. De tiener schoot drie seconden voor het verstrijken van de officiële speeltijd Het Ravijn nog naast UZSC, waardoor de strafworpen noodzakelijk werden. Ook in het toetje hield de jongste Wouters het hoofd koel door de 4-4 te scoren. Vervolgens bleek het tactische foefje van coach Zeno Reuten goud waard. Reuten verving doelman Job van As voor de laatste strafworp van UZSC door Brent Hofmeijer. Benjamin Hoepelman van de thuisploeg was daar blijkbaar zo door van slag dat hij Hofmijer de gelegenheid gaf de bal te stoppen. Bas ter Brake gooide aansluitend de winnende treffer voor Het Ravijn tegen de touwen. „Het klinkt misschien raar, maar ondanks dat we grote delen van de wedstrijd achter hebben gestaan, had ik nooit het gevoel dat we zouden verliezen”, sprak de matchwinner.

Doelpunten Ravijn: Ter Brake 5, Loos, E. Wouters 3, H. Wouters 2, Aanstoot, Muller 1.