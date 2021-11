Uitslagen en verslagen waterpolo: mannen en vrouwen Ravijn onderuit tegen De Zaan

Mannen

Eredivisie

Het Ravijn - De Zaan 10-11 (5-5, 6-6, 10-10, 10-11)

De ploegen waren het hele duel aan elkaar gewaagd en dat verleidde Ravijn-coach Zeno Reuten tot de uitspraak dat ‘een gelijkspel verdiend geweest zou zijn’. Die remise kwam er niet doordat De Zaan in het vierde kwart wel scoorde, waar Het Ravijn de mogelijkheden tot doelpunten onbenut liet. Desondanks was Reuten niet ontevreden over het spel van zijn ploeg. „We zijn als team blijven spelen, maar aanvallend waren we in sommige fases net iets te passief.” De coach maakt zich overigens wel zorgen over de fysieke gesteldheid van zijn team. „Ik bespeur wat vermoeidheid, er zijn wat kleine pijntjes. Daar moeten we de trainingen maar op aanpassen. Gelukkig hebben we de komende weken op papier wat mindere tegenstanders.” Dat geldt nog niet voor de eerstvolgende wedstrijd. Bij Polar Bears heeft Het Ravijn nog wat recht te zetten na de ongelukkige uitschakeling in de play-offs vorig seizoen. Daarna volgen duels tegen Den Haag, De Ham, BZC en SVH.

Doelpunten Ravijn: Loos 5, Wouters 2, Stertefeld, Karel, Dijkink 1.