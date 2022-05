Uitslagen en verslagen waterpolo: mannen Het Ravijn bezwijken weer onder druk, geen bekerfinale

Na flitsende start kan Bornsche Maten Loop (bijna) weer opnieuw beginnen

BORNE - Het had al voorzichtig een traditie moeten zijn. Maar toch is de Bornsche Maten Loop pas dit jaar aan de tweede editie toe. Met voor de langste afstand een grotendeels nieuw en eigen parcours. „Als we ongeveer evenveel deelnemers hebben als de eerste keer, zijn we tevreden.”

25 april