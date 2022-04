Uitslagen en verslagen waterpolo: mannen Het Ravijn hebben bekerfinale in het vizier

Mannen

Beker, halve finale

UZSC - Het Ravijn 9-12 (2-2, 3-7, 4-9, 9-12)

UZSC en Het Ravijn komen elkaar de komende weken vaak tegen. Naast het bekertoernooi zijn de twee ploegen ook aan elkaar gekoppeld in de kwartfinales van de play-offs om de landstitel. Het Ravijn heeft de eerste tik uitgedeeld en zit op rozen voor het bereiken van de finale van de beker. „Het spel was prima”, oordeelde coach Zeno Reuten. „Al waren we soms iets te gretig. Maar liever dat ik ze moet afremmen dan dat het te slap is.” Het Ravijn koesterde in de derde periode zelfs een voorsprong van vijf treffers, maar die marge slonk in het laatste kwart. Mede door het grote aantal tijdstraffen. Liefst 19 keer werd een speler van Het Ravijn voor 20 seconden uit het water gestuurd. UZSC ontving ‘slechts’ 11 tijdstraffen. „Het was echt niet zo stevig”, oordeelde Reuten. „Mijn ploeg moet alleen net iets slimmer zijn.” Bij Het Ravijn zaten in de slotfase maar liefst vier spelers met drie tijdstraffen definitief op de kant. UZSC kwam wel iets dichter bij, maar de beste papieren voor het bereiken van de finale zijn voor de Nijverdalse ploeg. In de eerste wedstrijd van de andere halve finale won De Zaan met 13-8 bij AZC.

Doelpunten Ravijn: E. Wouters 3, L. Gottemaker 2, Muller, Loos, Dijkink, Schilstra, Ter Brake, H. Wouters, Aanstoot 1.